شاهد… زياد الرحباني يكشف سبب تفكيره في الاعتزال!

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كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:06 صباحاً -
زياد الرحباني
كشف الموسيقار اللبناني زياد الرحباني إنه دخل بالفعل في عزلة لمدة سنتين وثلاثة أشهر، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” على قناة “CBC”.
وقال “الرحباني” إن هذا كان بسبب الحياة المهنية الصعبة، وظروف تتعلق بتنفيذ الشغل دفعته لأخذ قرار بالاعتزال.
ذكر أنه كان في حالة عزلة، لم يكن يتحدث مع أحد، بعد ما أصابه شعور بالإحباط، والتعثر قائلًا: “خلطة من الإحباط والتعثر والبطالة”.
وحل الموسيقار زياد الرحباني ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة “CBC”، للحديث عن رحلته مع الموسيقى، وعلاقته بوالدته فيروز.
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