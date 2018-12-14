ماركو أنطونيو سوليس يعلن عن جولته الغنائية La Historia Continua

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمى ماركو أنطونيو سوليس، عن جولته الغنائية "Y La Historia Continua" والمقرر إقامتها خلال العام الجديد، حيث أعلن المغنى المكسيكى البالغ من العمر 41 عامًا أنه سيحيى 19 حفلاً فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال العام الجديد 2019، ومن المقرر أن يبدأ طرح تذاكر الجولة غدًا الجمعة عبر "Ticketmaster".
يذكر أن جدول حفلات ماركو أنطونيو سوليس يضم حفلين نهاية شهر مارس المقبل، وحفلين بشهر أبريل، إضافة إلى 5 حفلات خلال شهر أغسطس، و6 حفلات بشهر سبتمبر، أيضًا يحيى 4 حفلات خلال شهر أكتوبر .
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