بالصور.. دنيا سمير غانم ورامي رضوان في عيد ميلاد زوجة كريم محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، خاصية الاستوري، صورًا من حضورها وزوجها رامي رضوان عيد ميلاد زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز. ويظهر في الصور الفنان كريم محمود عبدالعزيز برفقة زوجته والإعلامي رامي رضوان وزوجته الفنان دنيا سمير غانم، والمنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز شقيق كريم. يُذكرأن الفنان كريم محمود عبدالعزيز يستعد لتصوير دوره في مسلسل "هوجان" من بطولة محمد إمام، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

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