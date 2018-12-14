شكرا لقرائتكم خبر عن من كلمات جمال بخيت.. عمر حبيب يطرح "لو ماجيتيش السبت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المطرب الشاب عمر حبيب أغنية جديدة بعنوان "لو ماجيتيش السبت"، من كلمات الشاعر جمال بخيت، وألحان خليل مصطفى، وتوزيع عادل عايش، وهندسة الصوت ياسر أنور. "عمر حبيب" طالب في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ومن مواليد 10 يوليو 1998، واشترك في صغره بـ كورال الأطفال مع الموسيقار سليم سحاب بالأوبرا، ومن ثم اشترك في مركز تنمية المواهب مع الدكتور محمد عبد الستار لمدة 3 سنوات.

عمر حبيب

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