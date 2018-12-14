شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Green Book بـ20 مليونا منذ طرحه 16 نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Green Book إيرادات وصلت إلى 20 مليون دولار و386 ألف دولار منذ طرحه يوم 16 نوفمبر الماضى في دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات إلى 20 مليون دولار أمريكى داخل حدود الولايات المتحدة، و 14 ألف دولار حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم الجديد حول الحارس الإيطالي-الأمريكي من الطبقة العاملة الذى يصبح سائقًا لعازف بيانو أمريكي أفريقي-أمريكي أثناء جولته فى العديد من الأماكن بـ جنوب أمريكا في الستينات.

فيلم Green Book من تأليف الثلاثى نيك فاليلونجا، وبريان هايز كوري، كما شارك مخرخ العمل بيتر فارليلي في التأليف، ومن بطولة ليندا كاردليني، وفيجو مورتنسن، و ماهرشالا على، ودون ستارك، وبى جى، وبريان ستيبانيك، وسيباستيان مانيسكالكو، وإقبال ثيفا.