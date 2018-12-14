شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومى بعيد ميلادها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومى بعيد ميلادها الـ62، وسط مجموعة من أصدقائها فى بيروت، وعقب مشاركتها الاحتفال وجهت الفنانة ماجدة الرومى رسالة شكر لكل ما شارك الاحتفال ولكل جمهورها، قبل أن تقوم بتقطيع "التورتة".

وتحتفل المطربة اللبنانية ماجدة الرومى بعيد ميلادها الـ62، والتى يصفها جمهورها بملاك الطرب، كونها أحد أبرز أيقونات الغناء اللبنانى والعربى أيضًا، ولدت الفنانة الكبيرة بكفر شيما، بلبنان يوم 13 ديسمبر 1956، وبدأ تاريخها الفنى عام 1975 بأغنية "عم بحلمك يا حلم يا لبنان".

كما غنت ماجدة للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء، وفى أغلب المهرجانات الكبرى فى العالم العربى، وأطلق عليها عدة ألقاب منها "ملاك الطرب العربى" و"مطربة المثقفين" للدلالة على تميُّز صوتها ورقى فنها.

وشاركت مطربة المثقفين، فى العديد من المهرجانات العربية والعالمية، واعتلت مسرح قرطاج فى ثمانى دورات، كما حصلت على العديد من التكريمات والجوائز.