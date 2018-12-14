محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

نشر موقع "الخليج 365"، على مدار يوم الخميس 13 ديسمبر، عددًا من الموضوعات الفنية، المتعلقة بالمطربة اللبنانية ماجدة الرومي في عيد ميلادها، إحياء ذكرى رحيل الفنانة زبيدة ثروت، تصريحات من مخرج الفيلم التونسي "وِلدي"، من هي نُهى الخطيب الفنانة اللبنانية التي رحلت عن عالمنا قبل ساعات، وبرومو فيلم "122"، وغيرها من الأخبار التي نستعرض تفاصيلها في السطور التالية..

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة الفنية| الرعب يسيطر على برومو "122" وحسين الجسمي يعلق على غنائه بـ"الفاتيكان" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .