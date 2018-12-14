مي الغيطي بالأبيض وهبة مجدي مع مي عمر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي الغيطي بالأبيض

نشرت الفنانة الشابة مي الغيطي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي فستانًا أبيض.

جلسة تصوير ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

حنان مطاوع بلوك جديد

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بشعر كيرلي ولوك جديد.

مي عز الدين بسناب شات

نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها بتطبيق سناب شات.

إليسا وصورة جديدة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هبة مجدي ومي عمر

نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصديقتها الفنانة مي عمر.

ساندي وشقيقها

نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها برفقة شقيقها "عمر".

نسرين طافش بجيب قصيرة

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجيب أسود قصير.

عمرو سلامة مع حفظي وطارق عبدالعزيز

نشر المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة الفنان طارق عبدالعزيز، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ياسمين صبري بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.