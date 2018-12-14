حصاد العام: أفخم أعراس مشاهير بوليوود لعام 2018

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 ديسمبر 2018 01:21 صباحاً - شهد عام 2018 حفلات زفاف وأعراس الموسم، كانت حديث الإعلام في الوسط الفني الهندي، حيث ارتبط بعض مشاهير بوليوود، وأقاموا الاحتفالات الزوجية بحضور الأهل والأقارب.



لكنّ اللافت في حفلات زفاف نجوم بوليوود، كان البذخ والفخامة التي لم يسبق لها مثيل، من اطلالة العروس والحلي والمكياج وتسريحة الشعر، إلى اطلالة العريس وزينة الزفاف، والمكان الفخم الذي أقيم فيه، وما إلى ذلك من ترتيبات كانت محور الإعلام على مدى أشهر.



ومع نهاية عام 2018 جولة على أشهر حفلات زفاف مشاهير بوليوود الفخمة الذين تزوجوا هذا العام، نعرضها لكم.



وهذا العام كان لافتًا بنجماته الثلاث اللاتي دخلن القفص الذهبي من رجال هنود، بعضهم نجوم لامعون: سونام كابور، وديبيكا بادوكون، وبريانكا شوبرا، ثلاثة عرائس احتفلن بزفافهنّ هذا العام. تابعي ايضا: صور وفيديوهات: زفاف سونام كابور وأناندا أهوجا يجمع نجوم بوليوود وإطلالة العروسين تلفت الأنظار



زفاف النجمة سونام كابور ورجل الأعمال أناندا أهوجا:



تزوجت هذا العام النجمة سونام كابور Sonam Kapoor ابنة النجم القدير أنيل كابور Anil Kapoor، من رجل الأعمال الهندي أناندا أهوجا في منزل عمّة سونام في باندرا، صباح يوم الثلاثاء 8 أيار/ مايو 2018، وقد أقيمت مراسم الزواج من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الساعة 1:20 بعد الظهر، وبعدها أقيم حفل غداء لضيوف العروسين، أعقبه حفل استقبال مبهر في فترة المساء من اليوم نفسه، في أوتيل "The Leela" في مومباي.



اللافت في زفاف كابور حضور ألمع نجوم بوليوود، على رأسهم أميتاب باتشان Amitabh Bachachan وابنه أبهيشيك باتشان Abhishek Bachachan، وأكشاي كومار Akhsya Kumar وزوجته سوزان خانا Suzan Khanna، وكارينا كابورKarina Kapoor وزوجها سيف علي خان Saif Ali Khan وشقيقتها كاريشما كابور Karishma Kapoor، وشاروخان Shahrukhan وزوجته جوري خان Gauri Khan، وسلمان خان Salman Khan وغيرهم الكثير.



وقد شهد حفل زفاف سونام وأناندا، الكثير من أجواء الفرح والرقص من نجوم بوليوود. تابعوا ايضا: ايطاليا تستضيف زفاف ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ..هل تصبح وجهة نجوم بوليوود لحفلات الزفاف؟



زفاف ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ:



ديبيكا بادوكون Deepika Padukone ورانفير سينج Ranveer Singh تزوجا في إيطاليا في 14 و15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وأقيم حفل زفاف آخر في فيلا Villa Del Balbianello في منطقة بحيرة كومو الإيطالية.



وتحدّث بعض المواقع عن التكلفة الضخمة لاحتفالات زفاف ديبيكا ورانفير، حيث قيل إنه تم التعامل مع 12 من خبراء تنسيق الزهور الذين سافروا من فلورنسا إلى منطقة بحيرة كومو لتزيين Villa Del Balbianello بالزهور، فضلًا عن تكلفة إقامة رانفير وديبيكا وأفراد عائلتيهما في منتجع فخم يشغل مساحة 26 ألف متر مربع، ويحتوي على 75 وحدة فندقية، وأربعة مطاعم، ومنتجع صحي وحمّامات سباحة داخلية وخارجية. تابعوا ايضا: جديد زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس... تحدي عائلي هكذا كانت نهايته!

زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس:



أما زفاف الموسم الثالث فكان من نصيب الثنائي بريانكا شوبرا Priyanka Chopra ونيك جوناس Nick Jonas ، حيث تصدر عناوين الصحف والمواقع العالمية.



وبالحديث عن ضخامة الزفاف الذي جمع نجمة بوليوود الأولى، ونجم هوليوود الشهير الذي يصغرها بـ 11 سنة، لا بد من الحديث عن التكاليف الباهظة التي أنفقها الثنائي.



461 ألف دولار، أو 92 ألف دولار مقابل الليلة، تكاليف حجز مكان الزفاف وإقامة العروسين:



فقد أقيم الحفل في فندق Taj Umaid Bhawan Palace في Jodhpur، وهو فندق تاريخي 5 نجوم.



61 ألف دولار لاحتفالات ما قبل الزفاف:



احتفالات توديع العزوبية التي أقامها العروسان على الطرقية الهندية التقليدية، كان من المتفق أن تقام داخل قلعة Mehrangarh بـ Jodhpur، لكن ولأسباب أمنية أقيمت في قصر فخم بمنطقة Jodhpur، وكلفت شوبرا وجوناس حوالى 61 ألف دولار أمريكي.



تذاكر الطيران:



1300 دولار ثمن تذكرة الدرجة الإقتصادية، ومن 8 آلاف دولار إلى 21 ألف دولار ثمن تذاكر الدرجة الأولى. هذه الأرقام الخيالية هي تكلفة تذاكر طيران العروسين، وبعض الأهل والأصدقاء الذين اصطحبهم كل من نيك وبريانكا إلى مكان الزفاف. 17

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