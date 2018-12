سينما السعودية تتميز بثلاثة أفلام جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 ديسمبر 2018 01:21 صباحاً - أعلنت الجهة المسؤولة عن تشغيل صالات السينما في السعودية عن إطلاقها لثلاثة أفلام مميزة من نوعها تعرض للمرة الأولى في صالات السينما.

حيث تدور أحداث الفيلم الخياليAquaman، حول آرثر كاري، الذي يعرف أنه الوريث الشرعي لمملكة أتلانتس تحت الماء، والذي يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم.

فيما يتناول الفيلم الثاني Into the Spider Verse قصة الرجل العنكبوت الذي يتخطى الأبعاد المتوازية ويتحد مع رجال العنكبوت لوقف أي تهديد لكل الواقع الذي يدور حوله و يعيشه في عالمه.

بينما الفيلم الثالث٬Zero the Enforcer المعلن عن عرضه تدور أحداثه حول قصة المحقق كونان حيث يحقق في قضية انفجار حدث أثناء افتتاح منتجع كبير في طوكيو.

إن جميع تلك الأفلام المعلن عنها جميعها تعرض للعائلة و الأفراد، إضافة إلى دبلجتها للعربية بصورة و صوت و تقنية مرئية واضحة و دقيقة.

ومن المتوقع أن تلاقي تلك الافلام رواجًا واضحًا في دور السينما السعودية وبشكل خاص طبقة المهتمين بحضور ومتابعة السينما السعودية