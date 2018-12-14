شاهدوا فيديو صادم ..”كاهن كنيسة” يقوم بإخراج الشيطان من داخل طفلة !

كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:51 صباحاً -

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو صادم تتعرض فيه طفلة روسية لم تتجاوز العاشرة من عمرها لدفع رأسها تحت الماء عدة مرات بطريقة قاسية من قبل أحد الكهنة في مدينة “يسينتوكي” الروسية ، حيث برر الكاهن جريمته بأنه يحاول طرد الشيطان الذي بداخلها ولم يمنعه صريخ هذه المسكينة من الاستمرار في هذا الفعل العنيف.

وكان الكاهن قد طلب من أسرة الطفلة السماح له بضرب الطفلة على رأسها بعصاة حتى يتمكن من طرد الشيطان الذي بداخلها ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل الأسرة ومن كبار كهنة الكنيسة وما هي إلا دقائق وانتهى الكائن من عمله وحضرت مجموعة من الراهبات لتجفيف الطفلة من الماء، كما ورد عن صحيفة ” ديلي ميل “.

يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تخطط لاتخاذ إجراءات ضد الكاهن بسبب هذا الفيديو الذي انتشر في روسيا هذا الأسبوع كما تم اعتقال الكاهن لحين تحديد موعد جلسة النطق بالحكم على هذا الكاهن. وقد طرح الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة عديدة حول هذا الفيديو، وكان أبرز هذه الأسئلة “كيف يمكن للوالدين مشاهدة هذا بهدوء”.