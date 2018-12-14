شاهدوا.. رسالة أحمد الفيشاوي للأشخاص المقبلين على الانتحار

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كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:51 صباحاً -
- فن
- مواضيع مختارة
2018-12-13T21:19:38+00:00
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وجه الممثل المصري أحمد الفيشاوي، رسالة للأشخاص المقبلين على الانتحار، أشار فيها الى عدة نصائح يمكن من خلالها التغلب على فكرة الانتحار التي قد تصيب البعض نتيجة ما يمرون به من أزمات.
وقال الفيشاوي في إحدى حواراته الإذاعية، إنه يجب ممارسة إحدى الهوايات كان قد توقف عن ممارستها سابقًا، أو ممارسة رياضة معيّنة، أو حتى امتهان مهنة جديدة.
وأشار إلى أن ذلك الشخص الذي يصاب بهذا الشعور، من الممكن أن يكون لديه موهبة منسية، لذا يجب أن يسعى لإظهارها مرة أخرى، فقد تكون بادرة أمل له في تجديد الحياة ورؤيتها بطريقة مختلفة عن التي يعيشها، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يقوم أي شخص بتجربة أمور جديدة عليه، مُعلقًا:”متخليش حاجة تخنقك، عيش فريش”.
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