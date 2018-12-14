شكرا لقرائتكم خبر عن "جمل و4 ستات" لهنيدى.. فكرة فيلم لم تكتمل وتواجه المصير المجهول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكتمل فكرة فيلم النجم محمد هنيدى "جمل و4 ستات"، لتدخل فى المصير المجهول، بسبب بعض المشاكل الإنتاجية والتحضيرية الخاصة بالفيلم، حيث كان من المقرر تصويره خلال مسابقة "الهُجن العربية" التى تقام كل عام فى المملكة العربية السعودية، فى شهر نوفمبر الماضى، ونظرًا لعدم إقامتها هذا العام تم التراجع عن العمل نهائيا.
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدى السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد"، الذى عرض فى السينمات العام الماضى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل، وشارك فى بطولته كل من الفنان باسم سمرة ودرة، وهالة فاخر.
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