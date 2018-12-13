تعرف على الفنانة التي أحبها زياد الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان زياد الرحباني إنه أبدع في أغنية "عندي ثقة فيك" بسبب حالة الحب التي كان يمر بها مع الفنانة اللبنانية الشهيرة "كارمن لَبْس".

وأضاف الرحباني، خلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي: "أقرب أغاني فيروز إلى قلبه التي لحنها لها هي أغنية " كيفك أنت" وكانت أكثر أغنيات السيدة فيروز نجاحًا "حبيتك تنسيت النوم" والكلمات من أشعار جوزيف حرب".

يُذكر أن الموسيقار اللبناني زياد الرحباني قدم في 30 نوفمبر الماضي حفله الغنائي في مصر بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة بحضور الكثير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع والجاليات العربية بمصر.

