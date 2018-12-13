لطيفة تنعي إبراهيم سعدة: "عمري ما انسى تشجيعه ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة لطيفة التونسية عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تنعي بها الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة. وكتبت لطيفة: "البقاء لله عمري ما انسى تشجيعه ليا ووقفته معايا أول ما جيت مصر.. أعزي نفسي وأختي وحبيبتي نيفين سعدة ووالدتها الحبيبة ومحمد فاروق عبدالمنعم وكل الأسرة في فقدان أستاذنا المدرسة العظيمة إبراهيم سعدة". يُذكر أن الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة توفي مساء أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.

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