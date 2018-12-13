سمير صبري في كواليس تصوير فيلم محمد سعد الجديد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المنتج أحمد السبكي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من كواليس فيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد.

وظهر في الصورة الفنان الكبير سمير صبري الذي يشارك في فيلم محمد حسين بعد فترة غياب عن السينما.

وظهر محمد سعد في الصورة وهو يرتدي بدلة طيار، وبجواره الفنانة مي سليم وهي ترتدي ملابس مضيفة جوية، وظهر إلى جانبهم الفنان حسن عبدالفتاح والمنتج أحمد السبكي والفنان سمير صبري.

ويحكي الفيلم قصة سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التي تؤثر في شخصيته وفي حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.

فيلم "محمد حسين" بطولة النجم محمد سعد، الفنان سمير صبري، محمد ثروت، مي سليم، ويزو، حمدي الوزير، فريال يوسف، ولن يخلو الفيلم من بيومي فؤاد، تأليف شريف عادل، إخراج محمد علي، وإنتاج أحمد السبكي.

