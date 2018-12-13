بالفيديو: لقطات مرعبة لكاهن “يُخرج الشيطان” من طفلة.. والنتيجة !؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 ديسمبر 2018 11:23 مساءً - نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات مروعة، قالت إنها للحظة قيام كاهن بمحاولة “استخراج الشيطان من طفلة عمرها عامان”، في يسينتوكي، جنوب غرب روسيا.

وأظهرت اللقطات الطفلة وهي تصرخ مذعورة عندما وضع الكاهن الروسي رأسها تحت الماء، أثناء المعمودية (طقس مسيحي) التي كانت تهدف إلى إزالة الشيطان من داخلها.

ومن المقرر أن يواجه إيليا سميلتوف المحكمة في الكنيسة، ويمكن أن تتم إزالته من عضويته بعد أن شوهد وهو يدفع رأس الطفلة ثلاث مرات في وعاء مليء بالماء.

وكانت هناك ادعاءات بأن الكاهن قد ضرب رأس الفتاة مرتين على الوعاء خلال المعمودية المتطرفة، ولكن تم رفض هذا من قبل الكنيسة وأم الفتاة.

واعترفت الأم بأن الفتاة بكت لأنها كانت خائفة من الكاهن، إلا أنها قالت إنها كانت “ممتنة” للكاهن لتعميد ابنتها.

وقالت ليلييا ريزنيكوفا، وهي أخصائية رعائية، إن الكاهن أخبرها أن الأطفال بخلاف حديثي الولادة يجب أن “ينكسروا” خلال طقوس المعمودية؛ لأن “الشيطان يجلس بداخلهم”.

وتخطط الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لاتخاذ إجراءات ضد الكاهن على شريط الفيديو الذي انتشر في روسيا هذا الأسبوع، على الرغم من أن المعمودية كانت قبل عامين.