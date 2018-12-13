حسين الجسمي أول فنان عربي يغني في الفاتيكان.. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان حسين الجسمي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على اختياره للغناء في الفاتيكان، ليكون أول فنان عربي يغني لأعياد الميلاد هناك.

وكتب الجسمي: "من المحلية تولد العالمية ومن حنجرة الفنان تتلاقى الحضارات، والإمارات كانت وما زالت صانعة الفارق في مجالات الفنون والثقافة التي تتكامل من أجل حياة أجمل للبشرية،وحضورنا في الفاتيكان سيكون ملهم لي وللفن أجمع، هدفنا تعزيز الخير وتكريس الحوار والتسامح بين الأديان والشعوب بصورة راقية".

يُذكر أن الفنان حسين الجسمي أعلن عن مشاركته في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي في الفاتيكان، يوم 15 ديسمبر الجاري، ليصبح أول فنان عربي يشارك في هذا الحدث.

