وصول عبدالرحمن أبو زهرة لتونس لاستلام تكريمه من "قرطاچ المسرحي"- صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: وصل صباح اليوم الخميس، الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، إلى دولة تونس، لحضور حفل ختام مهرجان قرطاچ المسرحي واستلام تكريمه عن مجمل أعماله المسرحية، وذلك يوم 16 ديسمبر الجاري.

ونشرت ابنته سحر، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة للفنان عبدالرحمن أبو زهرة من داخل المطار، معلقة "وصل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة إلى تونس لحضور حفل تكريمه في حفل ختام مهرجان قرطاچ المسرحي.. ترجع بألف سلامة".

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان قرطاج المسرحي، انطلقت مساء يوم السبت الموافق 8 ديسمبر الجاري.

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