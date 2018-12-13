"سعيدة لأني أعيش في عصرك".. إليسا عن ماجدة الرومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة لتهنئة الفنانة ماجدة الرومي بعيد ميلادها. وكتبت إليسا: "أسطورتنا وأيقونتنا، من دواعي سروري القول إنني أعيش في عصر ماجدة الرومي، أتمني لكي عيد ميلاد سعيد عزيزتي، وأتمنى أن تكون أيامك مليئة بالبركات دائما".

يُذكر أن الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مغنيّة لبنانية، وهي ابنة الموسيقار اللبناني حليم الرومي الذي اكتشف الفنانة فيروز، ويعتبر من أشهر أغاني الفنانة ماجدة الرومي أغنية "عيناك ليالٍ صيفية" وأغنية "وعدتك".

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