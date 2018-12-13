خطة تقشف في "MBC مصر"

كتبت - إسراء البيهوني:

بالتزامن مع قرب حلول العام الجديد 2019 تستعد قناة "MBC مصر" لوضع خطة "تقشف" تهدف إلى خفض وترشيد نفقات المحطة، خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر البدء في تطبيقها قريبًا.

وقالت مصادر مطلعة: إنه وفقًا لهذه الخطة

سيتم وقف بعض البرامج -برنامجين أو ثلاثة- فضلًا عن أنه لن يكون هناك برامج جديدة، مشيرة إلى أنه سيتم منع حصول ضيوف البرامج على أجر مقابلظهورهم، عدا ضيوف برامج معينة.

يذكر أن أحدث البرامج التي أطلقتها "MBC مصر" كان برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، الذي انطلق في منتصف سبتمبر الماضي، وتم زيادة عدد حلقاته مؤخرًا إلى أربع حلقات أسبوعيًا بدلًا من ثلاث، حيث يعرض من الجمعة إلى الإثنين في تمام العاشرة مساءً.