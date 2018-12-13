قناة "TEN" تعلن إطلاق برنامج "الدور على مين" - (صور)

كتبت-إسراء البيهوني:

عقدت قناة ten مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، للإعلان عن إطلاق برنامج «الدور على مين»، الذي سيقدمه الفنان سامح حسين على شاشة القناة بداية من ١٥ ديسمبر الجاري.

وخلال المؤتمر قال الفنان سامح حسين:"نقدم برنامج هدفه الضحك دون وجود توجهات سياسية أو دينية أو جنسية وبعيدًا تمامًا عن التابوهات، وتعمدنا عدم وجود الإفيهات الساخنة".

وتابع: "أنا من الجمهور الذي

يتمنى دائما مشاهدة البرامج الكوميدية، ولكن من وقت السوشيال ميديا أصبحنا لا نفرق بين الكوميديا الساخرة والتريقة، فالضحك الموجود أصبح مكتوبا ومبتذلا حتى لو ارتجال، لذلك الارتجال هنا مختلف، فهو ضحك من أجل الضحك ورسالة سامية".