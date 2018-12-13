سمير يوسف يعقد سلسلة اجتماعات فور توليه رئاسة «CBC»

الإعلامي سمير يوسف

كتبت-إسراء البيهوني:

عقد الإعلامي سمير يوسف الرئيس التنفيذي لشبكة قنوات "CBC" سلسلة اجتماعات اليوم الخميس مع كافة الإدارات بالشبكة، وذلك فور توليه مهام رئاسة الشبكة.

وطالب رئيس الشبكة الجديد الجميع بالعمل من أجل خطة 2019، كما تطرقت

هذه الاجتماعات لمراجعة بعض الملفات القديمة، وأيضًا مراعاة التكلفة الإنتاجية التي تتناسب مع الحالة الاقتصادية العامة.

وقوبل قرار تعيين سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًا للشبكة بارتياح شديد، باعتباره

واحدا من داخل "CBC" وأحد مؤسسيها، كما أن هذا القرار ينفي ما تردد الفترة الماضية من شائعات عن إغلاق قناة "CBC" العامة.

كان المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين" وشركة المستقبل للقنوات الفضائية، أعلن أمس تعيين الإعلامي سمير يوسف رئيسا تنفيذيا لقنوات CBC.