ميرنا نور الدين تنتهي من تصوير مشاهدها في بحر

ميرنا نور الدين

كتبت-إسراء البيهوني:

انتهت ميرنا نور الدين من تصوير دورها في مسلسل "بحر" منذ ثلاثة أيام، وقالت إنها سعيدة بمشاركتها في هذا العمل الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين

الكبار.

وأضافت أن معظم مشاهدها تجمعها مع ماجد المصري، الذي يضيف روح جميلة في التصوير، وأكدت أنها تعتبر نفسها محظوظة

لأن معظم مشاهدها في المسلسل مع الفنان ماجد المصري.

تدور أحداث الجزء الثانى من العمل الذى ينتمى لنوعية الـ60 حلقة، فى إطار صعيدى، وتجسد ميرنا فيه شخصية فتاة من القاهرة تظهر فى حياة بطل العمل.