فيديو.. بعد غياب خالد عجاج يعود للغناء بـ«صاروخ»

المطرب خالد عجاج

كتبت-إسراء البيهوني:

طرح المطرب خالد عجاج أحدث أغنياته "صاروخ" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية.

أغنية "صاروخ" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمير محروس.

وكان خالد عجاج شارك في أوبريت غنائي منذ فترة طويلة

مع المطرب أمير عبد الله، وظهر في الكليب كضيف شرف، كما انتهى من تسجيل أغنية بعنوان "يا جرح"، ولم يطرحها حتى الآن في الأسواق.