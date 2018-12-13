فيديو.. بعد غياب خالد عجاج يعود للغناء بـ«صاروخ»

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المطرب خالد عجاجكتبت-إسراء البيهوني:
طرح المطرب خالد عجاج أحدث أغنياته "صاروخ" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية.
أغنية "صاروخ" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمير محروس.
وكان خالد عجاج شارك في أوبريت غنائي منذ فترة طويلة
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