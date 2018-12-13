فن ومشاهير

إقبال على مشاهدة الجايدة بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى

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فيلم الجايدة
كتبت-إسراء البيهوني:

حظى فيلم الجايدة للمخرجة سلمى بكار بإقبال جماهيرى جيد ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والذى يختتم أعماله 15 ديسمبر.

الفيلم من بطولة سهير بن عمارة، محمد علي بن جمعة، خالد هويسة ونجوى

زهير، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية منها أيام قرطاج السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.

أحداث الفيلم تجري خلال عام 1954، حيث تجتمع أربع

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نساء بدار جواد عشية الاستقلال، ورغم اختلاف أعمارهن وظروفهن الاجتماعية، إلا أنهن محكومات بالعيش معًا تحت سلطة وظلم الجايدة، حيث يتشاركن ذكريات العالم الخارجي، كما يتشاركن مصاعب الحياة وعواطفهن المختلفة، وبالرغم من ظروف المعيشة اليومية الصعبة، فإن هؤلاء النساء يجدن الأمل والفرح في تضامنهم وصداقاتهم الناشئة.

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