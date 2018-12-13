إقبال على مشاهدة الجايدة بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى

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فيلم الجايدةكتبت-إسراء البيهوني:
حظى فيلم الجايدة للمخرجة سلمى بكار بإقبال جماهيرى جيد ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والذى يختتم أعماله 15 ديسمبر.
الفيلم من بطولة سهير بن عمارة، محمد علي بن جمعة، خالد هويسة ونجوىزهير، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية منها أيام قرطاج السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.
أحداث الفيلم تجري خلال عام 1954، حيث تجتمع أربع
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