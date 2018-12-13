الفنان المصري أحمد سعد يعيد غناء وتوزيع "تمر حنة"

طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية, للفنان أحمد سعد فيديو كليب جديد لأغنية "تمرحنة" التى غنتها من قبل الفنانة الكبيرة فايزة أحمد فى فيلم "تمر حنة" وقامت ببطولته الفنانة الراحلة نعيمة عاكف, وشاركها البطولة الفنان رشدى أباظة والفنان أحمد رمزى.. أغنية "تمر حنة" قام أحمد سعد بغنائها وإعادة توزيعها بشكل حديث, وهى من كلمات الشاعر جليل البندارى، وألحان الموسيقار محمد الموجى، وقام بتوزيعها بالشكل الجديد أمير سليمان, وقام بإخراجها Edi.. وتم التصوير فى العاصمة النمساوية فيينا.. ومن المقرر عرض الفيديو كليب على قناة "مزيكا " الفضائية الأحد المقبل. قد يهمك أيضًا : سُمية الخشاب تردّ على إشاعات انفصالها عن أحمد سعد بطريقتها الخاصّة أحمد سعد يطرح أحدث أغانيه "أنا الأصلي" على محطات الراديو

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