شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المصري "من قال شيئا عن الرقص" يغيب عن أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غابت الفنانة المصرية كريمة منصور عن الحضور بمهرجان أيام قرطاج المسرحية فقد كان مقررًا تقديمها عرضًا مسرحيًا بعنوان "من قال شيئًا عن الرقص" من إخراجها وأدائها.
العرض كان مفترضًا تقديمه اليوم بمسرح مدار قرطاج ولكنه لن يقدم لعدم وجود صناعه في تونس وهو عرض راقص عن دور الفنان ودور الفن وهو مستوحي من العديد من المواقف المتعلقة ببناء هوية الإنسان.
يذكر أن مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" يختتم فعالياته يوم 16 ديسمبر بتوزيع جوائز دورته العشرين وسيتم تكريم الفنان المصري الكبير والقدير عبد الرحمن أبو زهرة.
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