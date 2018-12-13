شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال جماهيرى على العرض المصرى "الساعة الأخيرة" بأيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المسرحية المصرية "الساعة الأخيرة " إخراج ناصر عبد المنعم، بمهرجان أيام قرطاج المسرحية إقبالا جماهيريا كبيرا فقد تزاحم الجمهور التونسي على سلالم المسرح البلدي لمشاهدة العرض المصري الوحيد الذي يتنافس على جوائز المهرجان.

العرض المصرى يعرض لمرة واحدة فقط على المسرح البلدي الساعة السابعة رغم أنه كان مقررًا عرضها مرتين في نفس اليوم لكنه قد تم إلغاء عرض الساعة الثالثة وكانت تلك المسرحية من قبل قد تم تأجيلها ونقلها من مسرح الفن الرابع إلى المسرح البلدي لعدم مناسبة المسرح الأول لإمكانيات المسرحية.

وكان المخرج ناصر عبد المنعم قد أجرى بروفة نهائية صباح اليوم على خشبة المسرح مع فريق عمله استعدادًا للعرض ومتوقع أن يكون الحضور كثيفًا جدًا على العرض المصرى.

يذكر أن عرض "الساعة الأخيرة" يمثل مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان، يتناول العرض حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما، العرض من تأليف عيسى جمال الدين، بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي، سامية عاطف، معتز السويفي، محمود الزيات، محمد دياب ونائل علي، بمشاركة نورهان أبو سريع ومحمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقي أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى ومن إخراج ناصر عبد المنعم.