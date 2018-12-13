شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة زبيدة ثروت.. شاهد تصريحات صادمة لها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة قطة السينما المصرية زبيدة ثروت، والتي توفيت 13 ديسمبر عام 2016، وكشفت زبيدة ثروت في أخر حواراتها التي أجرتها عام 2014، أن يوسف السباعى أثناء توليه رئاسة دار الكتب عرض عليها أن تقوم بدور سيدنا يوسف، وقال السباعى لـ زبيدة ثروت "مفيش أحلي من وشك يقوم بالدور".

وأوضحت "ثروت"، حقيقة وقوعها هي والمطرب الراحل عبد الحليم حافظ في الحب أثناء تصوير فيلم "يوم من عمرى"، كما صرحت بأن حليم تقدم لخطبتها ولكن والدها قابل الموضوع بالرفض الشديد، وقال له "إنه لن يزوج ابنته من مغنواتى"، وكانت وصيتها أن تدفن بجواره في البساتين.

ولدت زبيدة ثروت 15 يونيو 1940 في الإسكندرية، درست في كلية الحقوق، واختارت أن تدخل عالم التمثيل من حبها به، واعتزلته في أواخر الثمانينيات، وأطلق عليها العديد من الألقاب منها أخرى قطة السينما العربية، صاحبة العيون السحرية، ملكة الرومانسية.