شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. روتانا سليم تشارك العسيلى وكايروكى فى حفل غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة روتانا سليم، غدًا الجمعة، حفلاً غنائيًا داخل إحدى الجامعات الخاصة، بمصاحبة المطرب محمود العسيلى وفريق كايروكى، ومن المقرر أن يشهد الحفل عددًا من المفاجآت.

من ناحية أخرى تحضر روتانا، خلال الفترة المقبلة أغنية سينجل تطرحها فى بداية العام الجديد، كما تشارك فى عدة حفلات فى موسم رأس السنة مع عدد من المطربين حيث شاركت العام الماضى المطرب هانى شاكر ومحمد فؤاد ووائل جسار حفلاتهم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.



