محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورة لابنتها مايا بجوار صورة لأحدث لوحاتها التشكيلية، والتي شاركت بها في "بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون".
وكتبت ندى بسيوني: "قلبي فرحان بيكي يا مايا، قدرت لوحة مايا بنتي في البينالي لشرم الشيخ أن تخطف أنظار الفنانين التشكيليين العالميين وعلى رأسهم الفنان العالمي جمال مليكة، وأشادوا بتركيبتها اللونية وأسلوبها في اللوحة علما بأنها كانت أصغر المتسابقين، أتمني لكي كل الإبداع وتبقي أكبر فنانة في الدنيا".
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني كان مشاركتها في مسلسل "مليكة" مع الفنانة دينا الشربيني.
شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب ندى بسيوني سعيدة بابنتها "مايا" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .