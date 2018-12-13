لهذا السبب ندى بسيوني سعيدة بابنتها "مايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورة لابنتها مايا بجوار صورة لأحدث لوحاتها التشكيلية، والتي شاركت بها في "بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون".

وكتبت ندى بسيوني: "قلبي فرحان بيكي يا مايا، قدرت لوحة مايا بنتي في البينالي لشرم الشيخ أن تخطف أنظار الفنانين التشكيليين العالميين وعلى رأسهم الفنان العالمي جمال مليكة، وأشادوا بتركيبتها اللونية وأسلوبها في اللوحة علما بأنها كانت أصغر المتسابقين، أتمني لكي كل الإبداع وتبقي أكبر فنانة في الدنيا".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني كان مشاركتها في مسلسل "مليكة" مع الفنانة دينا الشربيني.