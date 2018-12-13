مخرج "وِلدي" لـ"الخليج 365": الفيلم عن أب يبحث عن معنى لحياته لا عن "الإرهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفيلم التونسي "وِلدي" للمخرج محمد بن عطية، في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، والذي انطلقت فعالياته في 10 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 15 من نفس الشهر.

ويحكي الفيلم قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيرًا بالتحسن، يختفي فجأة، ليكتشف الأب والأم أن نجلهما الوحيد انضم لجماعة إرهابية وسافر إلى سوريا، ويحاولان استعادته، حتى يأتيهما خبر وفاته.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال بن عطية إنه بدأ في كتابة الفيلم بعدما استمع في إحدى المحطات الإذاعية، لقصة أب يحكي عن تورط ابنه مع جماعة إرهابية، وحاول وقت كتابة السيناريو أن يبتعد عن ملامح القصة التي سمعها، ليكتب شيء مختلف، موضوعه الأساسي ليس الإرهاب، وإنما "السعادة"، موضحًا "الفيلم عن أب يبحث عن معنى آخر لحياته".

وتابع "في رأيي الفن غير معني بتغيير العالم، ولكنه يطرح فكرة وتساؤل، بعيدًا عن المباشرة، بدون أن نقول هذا لا ينبغي فعله وهذا علينا القيام به، الفن يساعد في ألا يصبح الشخص منغلق على نفسه، يعبر عنها دون خوف".

وعن اختياره عدم وجود مشاهد تعكس دموية الجماعة الإرهابية التي انضم لها الشاب، وكذلك عدم وجود مشهد للحظة وفاته قال "الموضوع لا يهتم بكيف تعيش جماعات مثل داعش، فهو ليس عملًا وثائقيًا، فهي أمور نراها في الأخبار، وتحدثت عنها الكثير من الأعمال، فرغبت أن يكون تناول الموضوع كأنه كابوس في ذهن الأب، وكذلك الأمر بالنسبة لمشهد وفاة نجله".

اختار بن عطية "اللا صوت" في مشهد عبارة عن فيديو يرسله الشاب "سامي" لوالديه، يكشف فيه عن زواجه وإنجابه لطفل، لكن لعيب في الفيديو لم يسمعا أي كلمة، وعن هذا أكد "حبيت تكون من غير صوت، الحالة هذه بتكون أقوى من خلال اللا صوت، محطش فيها كلام اكتفي بالتعبيرات نحب السكوت".

وردًا على سؤال إذا ما كانت اللهجة التونسية، مازالت تشكل عائق في وصول السينما التونسية للجمهور المصري، قال "مش عارف، لكن أنا مثلا اللهجة المصرية لا أفهمها، ومن الأقلية في تونس اللي متتكلمش مصري، وهذا كان عائق بالنسبة لي في التعرف على السينما المصرية، خاطر مبقدرش افهم اللهجة بتاعتها، واعتقد ممكن تكون اللهجة التونسية بمثابة عائق أمام فهم الجمهور المصري للسينما التونسية".

ونفى بن عطية أن يكون من بين مخططاته المجيء إلى مصر والعمل بها، مضيفًا "لم أفكر، ولن أذهب إلى أي مكان سواء مصر أو فرنسا، سأبقى في تونس لتقديم أفلام عن القصص اللي أحب احكيها تخص حياتي اليومية في تونس، مقدرش اروح أخدم حاجات في مجتمعات معنديش قرب بيها ولا أفهمها".

جدير بالذكر أن "وِلدي" شهد مهرجان كان السينمائي عرضه العالمي الأول، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، ونافس في المسابقة الرسمية بالدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وحصل بطله محمد ظريف على جائزة أفضل ممثل .

فيلم "وِلدي" من تأليف وإخراج محمد بن عطية، وإنتاج شركات نوماديس إيمدج للمنتجة درة بوشوشة ولي فيلم دو فليوف وتانيت فيلم، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.