هكذا علق محمد رمضان على تصدره مؤشرات جوجل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على تصدره مؤشرات بحث جوجل وفقا للبيان السنوي الذي تصدره شركة جوجل لقائمة الأكثر بحثا في مصر.
وكتب رمضان تعليقا على الخبر: "الحمد لله، عقبال 2019 ".
يُذكر أن "جوجل" أطلقت أمس نتائجها للأكثر بحثا في مصر لعام 2018، وجاء الفنان محمد رمضان في المركز العاشر في قائمة الشخصيات العامة، التي تصدرها اللاعب المصري محمد صلاح، وحل مسلسل " نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان في المركز الأول في قائمة أكثر المسلسلات بحثًا على "جوجل".
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