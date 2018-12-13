بالفيديو والصور- الرعب والدم يسيطران على برومو "122"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت شركة مقام للإنتاج الفني للمنتج سيف عريبي، البرومو الرسمي الأول لفيلمه "122" للمخرج ياسر الياسري، وذلك عبر الصفحة الرسمية التي تحمل اسم الفيلم على موقع "فيسبوك"، والذي من المقرر إطلاقه في 2 يناير المُقبل بدور العرض المصرية، و10 يناير في الدول العربية.

وسيطرت أجواء الرعب والدم على مقدمة الفيلم، التي كشفت عن قصة حب بين أحمد داوود وأمينة خليل، وذلك قبل الدخول في عالم من الصراعات والجرائم والعمليات المشبوهة بداخل مستشفى مريبة، التي يظهر فيها طارق لطفي بدور طبيب، بالإضافة إلى أحمد الفيشاوي.

الفيلم هو الأول عربيًا بتكنولوجيا 4DX، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدءا في مواجهة أسوء كابوس في حياتهم.

"122" هو أول فيلم مصري من إخراج ياسر الياسري، ويضم العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، مونتاج عمرو عاكف منتج فني محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، وقام سيف عريبي بتأليف موسيقى الفيلم.

سيف عريبي هو مؤلف موسيقي بجوار تأسيسه لشركة مقام للإنتاج الفني، التي قدمت فيلمي الإثارة والأكشن "الهرم الرابع" ثم "القرد بيتكلم".