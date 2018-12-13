رفضت العمل مع فريد الأطرش ولقبوها بـ"زهرة التليفزيون".. تعرف على الراحلة نُهى الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

توفيت مساء أمس الممثلة والإعلامية اللبنانية الكبيرة نُهى الخطيب. وُلدت نهى في 5 مارس عام 1944 حصلت على شهادة الفلسفة عام 1961 وأكملت دراستها في الأدب العربي. ورحلت عن عمر يناهر الـ 74 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة..

- بدأت عملها في التليفزيون اللبناني عام 1962 حين كان عمرها 18 سنة.

- كان أول أجر تقاضته 200 ليرة، وحصلت على هذا الأجر عن دورها في مسلسل "الخديعة" عام 1970 .

- أطلقوا عليها "زهرة التليفزيون اللبناني" لبراءة أدوارها على الشاشة وبراعتها في الأدوار الرومانسية.

- اختارها الموسيقار فريد الأطرش لتشاركه بطولة فيلم "زمان يا حب"، ولكنها رفضت ليذهب الدور للفنانة زبيدة ثروت.

- نجحت كمذيعة ربط برامج وممثلة تجيد أداء الأدوار الصعبة وكانت تجربتها الأولى مع الفنان اللبناني الشهير نجيب حنكش.

- كان أول مسلسل تليفزيوني شاركت فيه مسلسل "الخديعة"، من بطولتها إلى جانب محمود سعيد وإخراج إيلي سعادة. وقدمت بعده عددا من المسلسلات أهمها: "الجوال، حتى نلتقي، النهر، لمن تغني الطيور، وغرباء"، كما مثلت حلقة من سلسلة حلقات "قصص حب"، وأربع قصص مع المخرج البير كيلو، وست حلقات منفردة مع زوجها إيلي سعادة، وخمس حلقات كوميدية للجاحظ. وصرحت أنها ترتاح للتمثيل إلى جانب أنطوان كرباج.

- هي أخت الأديبة الدكتورة نجاة رفعت الخطيب، وزوجة المخرج اللبناني الكبير إيلي سعادة.

وكان الإعلامي نيشان قد نشر عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر نعي للفنانة والاعلامية الراحلة، فكتب لها: "نُهَى الخطيب سعادة رَحَلَت.. من الرائدات في تقديم البرامج التليفزيونية والتمثيل الدرامي.. من أيقونات الرّعيل الأوّل، من عَبَق تلفزيون لبنان. رَنينُ صوتها كان دامِغًا، ورزانة إطلالتها كانت آسِرَة، رحمها الله."