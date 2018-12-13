قريبا.. مي سليم تطرح كليب أعلنت الحرب

كتبت-إسراء البيهوني:

ستعد المطربة مى سليم لطرح أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "أعلنت الحرب"، من كلمات سلمى رشاد وألحان هيثم نبيل وتوزيع أحمد

عبد السلام.

وانتهت مى، من تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، ومن المتوقع أن تنتظر حتى رأس

السنة لطرحها على الانترنت.

على الجانب الىخر، تشارك مي سليم في فيلم "قرمط بيتقرمط" مع أحمد آدم، تأليف الراحل عبد الله حسن وبطولة دينا فؤاد، وانتصار، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت.