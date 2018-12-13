تعرفي على طول هيفاء وهبي ووزنها الحقيقيين

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة كبيرة بنشرها فيديوهات لأحدث جلسة تصوير لها.

وقد حقق أحدها أكثر من 82 ألف إعجاب في وقت قصير. وأثنى المتابعون على جمالها وأناقتها وطرحوا عليها الكثير من الأسئلة المرتبطة بهما.

ومن تلك الأسئلة ذلك الذي وجهته إليها إحدى المتابعات حيث سألت: "هيفاء ما طولك ووزنك؟".

وأجابت الفنانة: "طولي 170 ووزني 58"، وهو ما أثار الجدل بشكل كبير بين المتابعين.

يشار إلى أن أخباراً انتشرت مؤخراً وأفادت بأن النجمة تعيش حالة نفسية سيئة بسبب تراجع العروض الفنية التي تتلقاها.

إلا أن مصدراً مقرباً منها نفى صحة هذه الأخبار، وأوضح أنها تفكر في خوض تجربة الإنتاج، وأن كل ما تردد حول عدم تلقيها أي عروض تمثيلية غير صحيح.

وذكر أنها حصلت على عرض سينمائي ووافقت عليه بشكل مبدئي من دون إعلان التفاصيل.