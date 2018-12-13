أبلة فاهيتا تكشف اسمها الحقيقي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قالت فاهيتا إنّ اسم والدها هو "أبو جهلط وإن اسمها هو "شوشو أبو جهل"

للمرة الأولى، كشفت الدمية الشهيرة فاهيتا اسم والدها الحقيقي، وجاء ذلك رداً على سؤال طرحته عليها الإعلامية وفاء الكيلاني ضمن حلقة من برنامجها "تخاريف" الذي يعرض على شاشة mbc1.

وقالت فاهيتا إنّ اسم والدها هو "أبو جهلط وإن اسمها هو "شوشو أبو جهل"، وأشارت إلى أنها تعتمد اسم فاهيتا كما يعتمد الفنان وائل كفوري هذا الاسم فيما اسمه الحقيقي ميشال.

وذكرت أيضاً أن اسم الفنانة فيفي عبده الحقيقي هو "عطيات"، كذلك قالت إن اسم والدتها الحقيقي "جنفياف" وأنه يتم اختصاره بـ"جوسي" مع العلم أن والديها من الصعيد بحسب قولها.

ويشار إلى أنّ الظهور الأول لأبلة فاهيتا كان في العام 2010 حيث تعرف إليها المتابعون من خلال فيديوهات نشرت عبر "يوتيوب".

وتناولت فيها قضايا اجتماعية مختلفة، وقد رُفعت ضدها دعوى قضائية، كما قدمت بعد ذلك برنامج "الدوبلكس"الذي استضافت فيه عدداً من وجوه الوسط الفني، وشاركت في إعلانات تلفزيونية.