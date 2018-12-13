هكذا ردت مايا دياب على سيمون اسمر

شكرت النجمة مايا دياب المخرج سيمون اسمر، بعد أن وجّه لها كلامًا جميلاً في برنامج “ديو المشاهير”، حيث يشارك ضمن لجنة التحكيم المؤلفة من الاعلامية منى ابو حمزة والمؤلف الموسيقي اسامة الرحباني.

أشار المخرج إلى أن مايا اتّخذت لونًا غنائيًا خاصًا بها خلال السنوات الأخيرة الماضية فتميّزت وبرزت بين زميلاتها على الساحة الغنائية.

بدورها مايا ردّت على كلام المخرج سيمون اسمر حيث قامت بنشر مقطع لـ “اسمر” وهو يتحدث عنها، على حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وعلقت بالقول: “‏إستاذي وإستاذ كتار من الفنانين، صانع النجوم وشهادتك بتعنيلي وبتعطيني دفع وبتخليني إتأكّد إنّي على الطريق الصحّ. الله يعطيك الصحة والقوة والعمر ومتلك ما رح يجي بعد”.

نذكر الى أن “دياب” ستحيي حفلتين فنيتين بمناسبة عيد رأس السنة في بيروت وذلك بعد سنوات من الغياب عن احياء الحفلات في لبنان.