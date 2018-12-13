الفنان أحمد داوود يبدأ تصوير فيلم "حملة فرعون" الأسبوع المقبل

يبدأ الفنان أحمد داوود تصوير مشاهده في فيلم حملة فرعون خلال الأسبوع القادم الفيلم بطولة عمرو يوسف ومن المقرر عرضه في عيد الفطر القادم حملة فرعون كلن مرشح له محمد رمضان لكنه ذهب لعمرو، من ناحية أخرى حضر أحمد داوود فيلم لا أحد هناك والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وأشاد به كثيرا معربا عن سعادته بالفنان والمخرج أحمد مجدي.

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