شيرين رضا توافق على المشاركة في فيلم سينمائي جديد

أكدت مصادر مقربة من الفنانة شيرين رضا أنها تستعد حاليا لتقديم فيلم سينمائي جديد وأشارت المصادر أن شيرين ستظهر في الفيلم بشكل جديد تماما حيث أنها ستقدم شخصية مختلفة وستقوم بعمل مكياج لن يعرفها الجمهور الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين رضا قدمت فيلم فوتوكوبي وقدمت شخصية سيدة كبيرة في العمر ونجحت نجاحا كبيرا في هذا العمل الذي مثل مصر في العديد من المهرجانات الدولية ومنها مهرجان الإسكندرية في دورته 2017 قد يهمك أيضًا : شرين رضا تعلن أسباب مشاركتها في "تراب الماس " و"الكويسين " شيرين رضا تكشف قبولها "لدينا أقوال أخرى" قبل قراءة السيناريو

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