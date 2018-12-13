الفنان سمير صبري يبدأ تصوير فيلم " محمد حسين" خلال أيام

يبدأ الفنان الكبير سمير صبري تصوير دوره في فيلم محمد حسين خلال أيام قليلة وهو من بطولة محمد سعد وفريال يوسف والفيلم يمثل عوده سمير صبري للسينما منذ فيلم بتوقيت القاهرة مع الفنان الراحل نور الشريف ويمثل الفيلم عودة سمير صبري للكوميديا والتي قدم فيها مجموعة من الأعمال الجيده منها أقتل مراتي ولك تحياتي ومنها نشاطركم الأفراح المعروف أن سمير قدم وأنتج أفلام مهمة في السينما المصرية منها السلخانه وجحيم تحت الماء
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