مدحت صالح يستعد لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "زي ما يتقال"

يستعد المطرب مدحت صالح، لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "زي ما يتقال" من ألبومه الغنائي الجديد، وذلك استعدادا لطرحها في الألبوم خلال الفترة المقبلة، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع الموسيقى أحمد وجية.

ويذكر أن مدحت صالح، أعلن عن طرح ألبوم غنائي جديد قبل نهاية العام الجاري، والذي يعود به للساحة الغنائية بعد غياب استمر لأكثر من 3 سنوات، وكانت آخر ألبومات مدحت صالح حمل اسم "يديك ويدينا" الذي طرح عام 2012.

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