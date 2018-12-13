فريق "فن وصاية" يطرح أوّل أغنية له عن القدس عبر "يوتيوب"

القاهرة - إسلام خيري طرح فريق "فن وصاية" أوّل كليب له بأغنية عن القدس بعنوان "القدس عربية" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" بمشاركة ٦ مطربين من الفريق. وقال مدير الفريق أحمد مطاوع، إنه تعمّد البَدء بهذه الأغنية ليعبر عن مدى حب مصر للقدس ومساندتهم الدائمة للقضية الفلسطينية. وشارك في الأغنية ٦ مِن مطربي الفريق، وهم المطرب الطفل شوقي هيثم والمطرب الشاب مراد محمود والمطرب الطفل سليم هشام والمطرب الشاب محمود والمطربة الطفلة رحمة مصطفى والمطربة الشابة مروة يوسف. يُذكر أن الكليب الأول لفريق "فن وصاية" من إنتاجهم الخاص، وهو من كلمات مدير الفريق الشاعر أحمد مطاوع وألحان الموسيقار أحمد عمر وتوزيع محمود الكواوي. اقرأ أيضًا : كليب "يابتاع الورد" لياسمين علي يحقق مليون مشاهدة عبر "يوتيوب" أغنية "هو الحب" لأدهم نابلسي تحقق نسب مشاهدة عالية عبر "يوتيوب"

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