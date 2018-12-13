عامر زيان يُحيي حفلة عيد رأس السنة في باريس

وافق الفنان اللبناني عامر زيان، على إحياء حفلة عيد رأس السنة في العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من أسرة سياسي عربي مرموق، قرّر أن يودع العام 2018، وسط أجواء فنية في أحد الفنادق السياحية الفخمة.

وأشارت المعلومات أن الأمسية، ستضم نخبة من أهل السياسة و المجتمع و الاقتصاد و الأعمال إلى جانب بعض الفنانين الأجانب، وأن تكلفة المناسبة مرتفعة جدًا، نظرًا للسخاء في الضيافة و الديكورات و أجهزة الإضاءة و الصوت و الفرق الموسيقية، فيما تحدثت بعض المصادر عن إرسال طائرة خاصة لاصطحاب زيان من لبنان مع فرقته الموسيقية .

لم يكشف زيان عن كامل تفاصيل تلك الرحلة، التي لم ينفي التعاقد عليها قبل شهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن ثمة جديد فني في طريقه إلى العلن في المرحلة المقبلة، مع التأكيد أن ثمة سياسة جديدة سيتم إتباعها بالتعاون مع مدير أعماله الموزع الموسيقي و المنتج جان صليبا.

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