شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق إريانا جراند أغنيتها السينجل الجديدة "Imagine" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية إريانا جراند، عن موعد إطلاق أغنيتها الجديدة، التى تحمل اسم "Imagine"، حيث من المقرر إطلاقها مساء اليوم الخميس، ومن المؤكد أن تحقق الأغنية نجاحا كبيرا بين المعنيين بالموسيقي والغناء بشتى أنحاء العالم، خاصة بسبب شعبية إرينا الجارفة فى أمريكا وأوروبا.
يذكر أن إريانا جراند البالغة من العمر 25 عاما حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بكليبها الأخير "thank u, next" حيث وصلت نسبة مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" إلى 163 مليون مشاهدة خلال 13 يوم فقط، وهو رقم قياسي جديد تحققه جراند بهذا العمل.
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