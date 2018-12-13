نبيل الحلفاوي يوضح سبب تسمية اتحاد كرة القدم بـ"الجبلاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"تغريدة، يوضح فيها أسباب تسمية الاتحاد المصري لكرة القدم بـ"الجبلاية".

وكتب الحلفاوي: "الشارع فيه حديقة الأسماك الشهيرة.. وكانت بداخلها جبلاية ظهرت في بعض أفلام الأبيض والأسود وقد أخذ الشارع اسمها".

وأضاف الحلفاوي: "كان مشهورًا بأنه شارع العشاق لهدوئه وإطلالته على النيل ولوجود الحديقة فيه، هو نفس الشارع الذي تطل عليه وزارة الثقافة وأيضًا النادي الأهلي."

يُذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي تم اختياره من قبل موقع "تويتر" كأكثر الفنانين المصريين تفاعلًا على الموقع، في قائمة ضمت محمد هنيدي ويوسف الشريف ومحمد رمضان.

