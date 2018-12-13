روزالين البيه تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل "رامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهت الفنانة روزالين البيه، من تصوير مشاهدها في مسلسل "رامي"، المكوّن من 10 حلقات، تدور أحداث 8 منها في أمريكا وحلقتين في مصر.

تجسد روزالين دور فتاة تُدعى أماني، تلتقي ببطل العمل "رامي" في القاهرة وتتوالى الأحداث.

"رامي" من إنتاج شركتي Hulu في الولايات المتحدة و Film Clinic في مصر، ويشارك في إخراج العمل شرين دبس وجيهان نوجيم، تحت إشراف مدير الإخراج والكاتب وبطل المسلسل، الفنان رامي يوسف.

وتم تصوير الحلقتين بوسط القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي والحزام الأخضر، على مدار أسبوعين. ومن المقرر عرض المسلسل شهر أبريل، وشارك في الحلقتين من مصر كل من الفنانين شادي ألفونس وبيسو بطرس غالي وسلوى محمد علي.