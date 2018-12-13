بالصور- محمد محمود عبدالعزيز يزور الأهرامات: "مصر حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، متابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصور التقطها أثناء زيارته لأهرامات الجيزة.

وكتب محمد تعليقًا على الصور "حالة من الفخر والسعادة مش طبيعية، لما زرت أهراماتنا المصرية العظيمة وأبو الهول، مصر حلوة أوي وعظيمة أوي، السواح اللي بييجوا بجد بيستمتعوا ببلدنا اكتر مننا وبيشوفوا عظمة مصر على مر العصور، واحنا مصريين وعايشين في مصر ومش بنشوف حاجة".

وتابع "أنا قررت أزور كل حتة حلوة في مصر وهتصور زى السواح ما بيتصوروا وهستمتع بكل شبر في بلدي، ولازم كلنا نعمل كده والله، منها نلمس بإيدينا عظمة بلدنا ومنها نشجع السياحة اللي كلنا عارفين أهميتها.. كما قال أبي العزيز (بلدنا حلوة يا اخواننا، حبوها).. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

جدير بالذكر أن محمد محمود عبدالعزيز، يشارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج شركة فنون مصر.